أخبار اليمن : تحذير لسكان هذه المحافظات.. هطول أمطار غزيرة ورياح قوية

تحذير لسكان هذه المحافظات.. هطول أمطار غزيرة ورياح قويةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات وهبوب رياح قوية تؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات إب، الضالع، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، عمران، صعدة ومرتفعات لحج.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات الضالع، مرتفعات لحج وأبين وغرب كل من صنعاء، الجوف وأرخبيل سقطرى.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح قوية إلى شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية وخليج عدن وباب المندب.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي في إب: 16.0 ملم، حجة: 12.2، المحويت: 0.3، ذمار: 0.1ملم.

وهطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات تعز، ريمة، عمران، صعدة، لحج وكانت خارج نطاق المحطات.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد أوعبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية وخليج عدن وباب المندب.

