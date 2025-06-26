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عاجل: طيران ناس يتسلم الطائرة الخامسة الجديدة في 2025 من طراز A320neo

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عاجل: طيران ناس يتسلم الطائرة الخامسة الجديدة في 2025 من طراز A320neo

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عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن استلامه الطائرة الخامسة الجديدة منذ بداية عام 2025 من طراز إيرباص A320neo المنتمي للجيل التالي من الطائرات، وليواصل التوسع السريع لأسطوله ضمن خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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