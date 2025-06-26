عاجل: الإنتاج بتقنية EX.. «الإمارات للألمنيوم» تبدأ عمليات الصهر الذكي

شكرا لاهتمامكم بخبر الإنتاج بتقنية EX.. «الإمارات للألمنيوم» تبدأ عمليات الصهر الذكي والان مع التفاصيل



أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم، عن بدء إنتاج الألمنيوم في خلايا الاختزال التجريبية باستخدام تقنية EX، الجيل القادم من تقنية الصهر الجديدة التي طورتها الشركة.

ويُعد المشروع التجريبي في الطويلة خطوة مهمة نحو اعتماد هذه التقنية على نطاق صناعي واسع، ويعتبر ركيزة أساسية لدعم نمو إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون في المستقبل، وترسيخ مكانة الشركة في مجال تقنيات الصهر على مستوى العالم.

وتعمل الشركة على اعتماد أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع ضمن المشروع التجريبي، بما يشمل تفعيل جميع تطبيقاتها الحديثة، إلى جانب تطوير القدرات الرقمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن بدء الإنتاج في خلايا الاختزال التجريبية لتقنية EX يعد خطوة مهمة في تعزيز مكانة الشركة في مجال تقنيات الصهر ويدعم نمو أعمالها في المستقبل، متطلعا إلى توسيع إنتاجهم من الألمنيوم الأولي باستخدام تقنيات الصهر الذكية والمتقدمة لبناء مستقبل صناعة الألمنيوم، وتعزيز القيمة التي تقدمها الإمارات العالمية للألمنيوم من خلال شراكاتها العالمية في هذا المجال.

وتوفر خلايا الصهر بتقنية EX إنتاجية أعلى لكل متر مربع مقارنة بتقنية DX+ Ultra التابعة للشركة، وتُعد تقنية DX+ Ultra واحدة من أكثر تقنيات الصهر كفاءة في صناعة الألمنيوم على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يسهم الجيل الجديد من التقنية في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل طن من الألمنيوم بنسبة 5% لتصميم الذي يعزز الإنتاجية، وحوالي 12% للتصميم الأقل استهلاكاً للطاقة.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR