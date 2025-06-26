عاجل: شيرين عبدالوهاب تحيي حفلاً كبيراً بمهرجان موازين السبت المقبل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تستعد شيرين عبد الوهاب لإحياء واحدة من أضخم ليالي مهرجان موازين بالمغرب، وذلك يوم السبت المقبل الموافق يوم 28 يونيو الجاري، على منصة النهضة، حيث من المنتظر أن تقدم حفلًا غنائيًا ضخمًا يصاحبه عزف مباشر بقيادة المايسترو مدحت خميس، ومن المتوقع أن تقدم شيرين باقة مميزة من ألمع أغانيها التي تنوعت ما بين القديم والحديث والتي أحبها الجمهور وتفاعل معها.

عودة قوية لـ شيرين عبد الوهاب

ويأتي هذا الحفل في إطار عودة شيرين القوية إلى الساحة الفنية، بعد فترة من الغياب، حيث تشهد الفترة الحالية نشاطًا فنيًا مكثفًا لها، سواء من خلال الحفلات الغنائية أو التحضير لمشروعات غنائية جديدة، ينتظرها جمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي.

أحدث الأعمال الغناية لـ شيرين

يذكر أن أحدث الأعمال الغنائية لـ شيرين عبد الوهاب كانت أغنية أكتر وأكتر، التي قدمتها لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى في موسم رمضان 2025، والتي حملت طابعًا عاطفيًا، كعادة شيرين في أغنياتها الدعائية التي تترك بصمة واضحة لدى الجمهور، وحققت الأغنية نسب مشاهدة عالية منذ اليوم الأول لطرحها، حيث تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

كما أطلقت أيضًا شيرين عبدالوهاب خلال نفس العام أغنية اللي يقابل حبيبي والتي شهدت هى الأخرى رواجًا كبيرًا وردود فعل إيجابية فور طرحها على موقع الفيديوهات االعالمي يويتوب.

وتألقت شيرين في الأغنية بأداء قوي أعاد للأذهان بداياتها القوية التي جعلتها واحدة من أبرز الأصوات النسائية في العالم العربي.

البداية الحقيقية لـ شيرين

تُعد بداية شيرين الحقيقية في عام 2000 عندما قدمت ألبوم فري ميكس 3 مع تامر حسني، والذي احتوى على 6 أغاني قدمتها شيرين وتامر واجتمعا سويًا في أغنيتين على طريقة الدويتو، وزادت شهرتهما في هذه الفترة، وكان الألبوم من إنتاج نصر محروس، وبيع وقتها من الألبوم 20,000,000 نسخة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.