عاجل: هل تلقى غارسيا وعدًا من برشلونة بأن يكون الحارس الأساسي؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – نفى خوان غارسيا، حارس مرمى برشلونة الجديد، ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول تلقيه وعدًا من النادي الكتالوني بأن يكون الحارس الأساسي للفريق في الموسم المقبل.

وقال غارسيا في تصريحاته: لا، لا، هذا غير صحيح، ليس الأمر كذلك. من الواضح أنك يجب أن تقاتل لتصل إلى هذه المكانة”.

هذا وقد أضاف: ” لا تصل إلى هذا المكان ويقال لك إنك ستكون الحارس الأساسي في كل المباريات. لكنني أتيت وأنا مقتنع بالعمل من أجل أن أكون كذلك، وبالتأكيد سأكون كذلك.”