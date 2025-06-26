عاجل: 55 ألف فقط .. سيكو سيكو يحقق أقل إيراد يومى منذ عرضه

عدن - ياسمين عبد العظيم - تراجعت إيرادات فيلم سيكو سيكو بالأمس، حيث سجل 55 ألف جنيه فقط، ليكون بذلك أقل إيراد يومى منذ عرضه.

سيكو سيكو يحتل المركز الثاني

ويحتل سيكو سيكو المركز الثاني في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وتصدر مؤخرًا المركز الأول على منصة يانغو بلاي متصدراً مشاهدات عيد الأضحى، ويأتي عرضه حصرياً على المنصة بالتزامن مع عرضه في السينمات بمناسبة العيد.

يدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يحمل مفاجآت عديدة، ويجسد عصام عمر خلاله شخصية شاب يعمل في شركة شحن، فيما يظهر طه دسوقي بدور Gamer، ويحصل سليم وابن عمه يحيى على ميراث عمهما المتوفي، ثم يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة، فيحاولان التصرف فيها وبيعها من خلال ابتكار لعبة إلكترونية وبمساعدة مجموعة من الأشخاص، لكن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب بعد ظهور زعيم عصابة خطير يدّعي أنه المالك الحقيقي لهذه السلع.

أبطال فيلم سيكو سيكو

سيكو سيكو من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، مع عدد من النجوم الشباب منهم تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، فيما يظهر به خالد الصاوي ضيف شرف، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.

آخر أعمال عصام عمر

وعٌرض لـ عصام عمر في النصف الثاني من شهر رمضان مسلسل نص الشعب اسمه محمد، وهو مكون من 15 حلقة، ومن بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

آخر أعمال طه دسوقي

أما طه دسوقي، فقد عرض له في النصف الأول من شهر رمضان مسلسل ولاد الشمس، الذي يتناول قصة حياة قاسية عاشها شابين داخل دار أيتام وهما ولعة ومفتاح، يجسدهما أحمد مالك وطه دسوقي بعد إجبارهما على السرقة والنصب من قبل مدير الدار الذي يقوم بدوره محمود حميدة، فيقرران التخلص منه وحماية بقية الأيتام من شروره.