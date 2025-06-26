عاجل: “غول الأصول” في قسم الشرطة.. أزمة السقا ومها الصغير تخرج عن السيطرة

شكرا لاهتمامكم بخبر “غول الأصول” في قسم الشرطة.. أزمة السقا ومها الصغير تخرج عن السيطرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - لم تعد الخلافات بين الفنان أحمد السقا والإعلامية مها الصغير مجرد تكهنات أو تلميحات على مواقع التواصل، بل تحولت إلى أزمة مفتوحة وصلت إلى أقسام الشرطة والمجلس الأعلى للإعلام، وبعد أكثر من ربع قرن من الزواج، تحول الانفصال بين الطرفين إلى سلسلة من الأحداث المتلاحقة، اتسم بعضها بالتراشق غير المباشر، وبعضها الآخر بالاتهامات الصريحة، التي تم توثيقها في محاضر رسمية وشكاوى قانونية.

وبينما حاول السقا الظهور بصورة الرجل “المتحفظ والمترفع عن المهاترات”، ولقبه جمهوره بـ “غول الأصول”، اختارت مها الصغير مواجهة ما وصفته بـ”التجاوزات”، سواء من طليقها أو من وسائل الإعلام، لتشتعل أزمة علنية أعادت رسم ملامح العلاقة بين نجمين جمعتهما قصة حب طويلة، وفرقتهما خلافات ما زالت فصولها تتوالى.

توتر العلاقة بين أحمد السقا ومها الصغير

في تطور مفاجئ للعلاقة بين السقا والصغير، حررت الأخيرة وسائقها محضرًا رسميًا ضده، تتهمه فيه بالتعدي عليهما بالسب والضرب، في واقعة شهدها محيط كمبوند فاخر بمدينة السادس من أكتوبر.

وبحسب أقوال السائق “محمود ص.”، فإن السقا تعمد اعتراض طريق سيارة مها الصغير، وطاردها داخل الكمبوند، قبل أن يوقفها ويوجه إليها ألفاظًا نابية ثم يعتدي عليها بدنيًا.

وأكد السائق أنه حاول التدخل لفض الاشتباك، إلا أن السقا تعدى عليه بالضرب أيضًا، ما دفعه لتحرير محضر بالواقعة.

تحقيقات قانونية بين أحمد السقا ومها الصغير

وتباشر جهات التحقيق حاليًا فحص البلاغ المقدم من الطرفين، مع سماع أقوالهم واستكمال الإجراءات القانونية، وسط حالة ترقب للرأي العام حول مصير القضية.

انفصال السقا ومها الصغير يشتعل على السوشيال ميديا

جاءت الواقعة بعد أسابيع من تداول أنباء الانفصال الرسمي بين أحمد السقا ومها الصغير، حيث كانت الأخيرة قد تصدرت محركات البحث عقب منشور مثير على “إنستجرام” قالت فيه: “قلل كلامك، تسلم من ملامك، ويكبر مقامك”.

شكوى رسمية ضد وسائل إعلام

لم تقف مها الصغير عند هذا الحد، بل تقدمت بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد عدد من المواقع والمنصات، متهمة إياها بنشر أخبار كاذبة وانتهاك خصوصيتها.

وذكرت الشكوى أن تلك الوسائل دأبت على التشهير بها يوميًا بطرق إعلامية مختلفة، مما دفعها للمطالبة بإجراءات قانونية حاسمة ضدهم.



مها الصغير وعلاقة جديدة مع طارق صبري

في الوقت ذاته، تصاعدت التكهنات بشأن علاقة عاطفية تجمع مها الصغير بالفنان طارق صبري، بعد سلسلة من التفاعلات اللافتة بينهما على وسائل التواصل الاجتماعي، الدعم المتبادل والتعليقات الغزلية أثارت جدلًا واسعًا، في ظل عدم وجود تأكيد رسمي من الطرفين.

منشور غامض يشعل الجدل والسقا ينفي

وسط هذه التفاعلات، أثار منشور نسب لصفحة غير رسمية للفنان أحمد السقا على “فيسبوك” عاصفة من الجدل، جاء فيه:”باي باي يا أكبر كدبة في حياتي، ونفذ (صبري)”، ما اعتبره البعض إشارة ساخرة إلى علاقة طليقته المزعومة بالفنان طارق صبري.

لكن السقا سارع لنفي صلته بالصفحة، عبر تصريحات إعلامية أكد فيها أنه لا يمكن أن يسيء إلى والدة أولاده، مشيرًا إلى أن من كتب المنشور هي شقيقته، سمر السقا، دون علمه، كما تم إغلاق الصفحة بعد وقت قصير من الضجة.

تصريحات مؤثرة من السقا

في تصريحات للكاتب الصحفي أشرف شرف، شدد السقا على احترامه الدائم لطليقته مها الصغير، مؤكدًا:

“مها أم أولادي ولو احتاجتني في أي وقت هكون أول واحد جنبها، مش فاضي أرد بتلميحات ولا بوستات، أنا مشغول بالسفر والالتزامات”.

وأضاف: “أنا مأذيتش حد، ولو عايزة تتجوز ده حلال ربنا، وكنت دايمًا على قد المسؤولية، وربنا يسعد الكل”.

السقا يعلن رسميًا: أنا “سنجل”

وكان السقا قد أعلن رسميًا طلاقه من مها الصغير خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي في دبي، مؤكدًا: “أنا سنجل، لكن باحترم أم أولادي اللي ربتهم أحسن تربية، والنصيب ما حصلش”.

وفي ندوة مع الإعلامي نيشان، أجاب عن فكرة الزواج مجددًا قائلًا: “لا.. حاليًا عايش لأولادي التلاتة”.

منشورات واتهامات وخط النهاية

وفي خضم الأزمة التي تصاعدت على مدار شهور، حذفت مها الصغير جميع صورها مع أحمد السقا، بينما أصدر هو منشورًا عبر صفحة غير رسمية، أعلن فيه أن الانفصال وقع منذ 6 أشهر، وأن الطلاق تم رسميًا منذ شهرين.

وأكد في المنشور أنه يتمنى لطليقته السعادة في حياتها، ويعيش حاليًا لأولاده ووالدته وشقيقته.

بداية النهاية.. قصة زواج دامت 26 عامًا

بدأت قصة حب السقا ومها الصغير عام 1999، وأثمرت عن 3 أبناء هم: ياسين، نادية، وحمزة، وعلى مدار أكثر من ربع قرن، قدما صورة العائلة الهادئة، لكن خلافات بدأت في الظهور مع نهاية 2023، وصولًا إلى الطلاق الرسمي في منتصف 2024.