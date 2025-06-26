عاجل: ماستانتونو يجني أول ثمار انتقاله إلى ريال مدريد!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بدأ فرانكو ماستانتونو، الوافد الجديد إلى ريال مدريد، في جني أولى ثمار انضمامه إلى صفوف النادي الملكي، بعدما حقق قفزة هائلة في شعبيته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن اللاعب الأرجنتيني الشاب اكتسب ما يقرب من مليون متابع جديد على حسابه في إنستغرام خلال شهر واحد فقط من إعلان انتقاله إلى ريال مدريد، في دلالة جديدة على التأثير الكبير الذي يتمتع به النادي الملكي على المستوى العالمي.

كما أكدت الصحيفة أن هذه القفزة الكبيرة في شعبية اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي تبرز حجم الاهتمام العالمي بريال مدريد، ودوره في تعزيز حضور لاعبيه على الساحة الإعلامية والجماهيرية، في نادٍ يُعتبر من بين الأكبر والأكثر متابعة في العالم.