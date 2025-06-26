عاجل: من النعومة للجرأة.. “البنفسجي” يسيطر على صيحات الموضة في 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - مع كل موسم صيفي، تعود الألوان المشرقة لتفرض حضورها في عالم الأزياء، ويأتي البنطلون البنفسجي هذا العام بتدرجاته المتنوعة ليتربع على عرش الصيحات العصرية، بحسب تقرير نشره موقع “ديلي موشن”.

اللون البنفسجي لم يعد مجرد قطعة عابرة، بل خيار أساسي يعكس حيوية الإطلالة وأناقة التفاصيل، سواء في الإطلالات اليومية أو خلال المناسبات المسائية.

البنطلون الواسع المنقوش

لإطلالة نهارية ملفتة، اختاري البنطلون البنفسجي الفاتح بقصة واسعة ومنسدلة، ويفضل أن يكون منقوشًا وخاليًا من الزخارف الثقيلة.

يبرز هذا التصميم خصوصًا مع الخصر المزموم، مما يضفي توازنًا بين الراحة والرشاقة، ويمكن تنسيقه مع توب بسيطة أو قميص خفيف لمظهر مفعم بالبساطة والرقي.

إطلالة لافتة بلمسة من الساتان

للباحثات عن مظهر جريء بلمسة أنثوية، يعد البنطلون البنفسجي الفضفاض والمريح ذو الخصر العالي خيارًا مثاليًا، خصوصًا عند تنسيقه مع توب لامعة بتفاصيل هندسية ناعمة، هذه الإطلالة تناسب أجواء الصيف والتنقلات السريعة، وتمنحك راحة وانسيابية بدون التضحية بالأناقة.

البنطلون البنفسجي بقصة مستقيمة

من الخيارات المناسبة لصاحبات القوام الممتلئ، يبرز البنطلون البنفسجي الكلاسيكي بقصته المستقيمة التي تمنح الجسم توازنًا وأناقة.

يمكن تنسيقه مع جاكيت طويلة من نفس اللون لخلق طلة موحدة أنيقة، خاصة إذا احتوت الجاكيت على جيوب جانبية تضيف لمسة عملية للتصميم.

البنطلون الجينز البنفسجي

للمسة شبابية متجددة، اعتمدي البنطلون البنفسجي المصنوع من قماش الجينز بقصته الواسعة جدًا والخصر العالي، هذا النوع من البنطلونات يناسب النساء ذوات القامة الطويلة والممشوقة، ويمكن تنسيقه مع توب مزخرفة تحتوي على فراغات أمامية، مع إضافة تفاصيل مثل الشراريب أو حزام بارز لإطلالة حيوية بامتياز.

عودة الجرأة المدروسة

تبرز النقوش الفاتحة على البنطلون البنفسجي كلما رغبت في إطلالة ملفتة، خاصة عند اعتماد القصات الفضفاضة ذات الثنيات البارزة عند الأطراف.

ويعد هذا الأسلوب مثالياً للمناسبات اليومية، بشرط تنسيقه مع توبات واسعة بأكمام مكشوفة أو تصاميم بكتف واحد لإبراز أنوثتك بطريقة أنيقة وجذابة.