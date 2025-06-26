عاجل: صدامات نارية.. 6 مباريات مرتقبة في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

شكرا لاهتمامكم بخبر صدامات نارية.. 6 مباريات مرتقبة في ثمن نهائي كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - رسمت ملامح الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيسدل الستار اليوم الخميس وفجر الجمعة على مواجهات مرحلة المجموعات بلقاءات الجولة الثالثة للمجموعتين السابعة والثامنة.

وستقام مباريات الدور ثمن النهائي بداية من السبت 28 يونيو/ حزيران الجاري وحتى الثاني الأول من يوليو/ تموز المقبل.

وسيلتقي في أول أيام ثمن النهائي السبت المقبل، بالميراس البرازيلي بطل المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية بوتافوغو، على أن يلتقي الفائز من تلك المواجهة في ربع النهائي مع المتأهل من صدام تشيلسي الإنجليزي وصيف المجموعة الرابعة مع بنفيكا البرتغالي بطل المجموعة الثالثة.

وسيواجه فلامنغو البرازيلي بطل المجموعة الرابعة بايرن ميونخ وصيف المجموعة الثالثة يوم الأحد، وقبلها سيصطدم باريس سان جيرمان الفرنسي بطل المجموعة الثانية مع إنتر ميامي وصيف المجموعة الأولى.

وسيلعب يوم 30 يونيو، فريق إنتر ميلان الإيطالي متصدر المجموعة الخامسة مع فلومينينزي البرازيلي وصيف المجموعة السادسة.

وفي الأول من يوليو، سيلعب بروسيا دورتموند بطل المجموعة السادسة ضد مونتيري المكسيكي وصيف الخامسة.

بينما يوم 30 يونيو، ستقام مباراة بطل المجموعة السابعة، وهو إما يوفنتوس الإيطالي أو مانشستر سيتي الإنجليزي ضد وصيف المجموعة الثامنة الذي سيكون أحد فرق ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

بينما يوم 1 يوليو سيلتقي بطل المجموعة الثامنة أحد فرق الريال والهلال وسالزبورغ بوصيف المجموعة السابعة مانشستر سيتي أو يوفنتوس.

مباريات دور الستة عشر لكأس العالم للأندية 2025



بالميراس وبوتافوغو

بنفيكا وتشيلسي

إنتر ميلان وفلومينينزي

باريس سان جيرمان وإنتر ميامي

فلامنغو وبايرن ميونخ

بروسيا دورتموند ومونتيري

ريال مدريد أو الهلال أو سالزبورغ ضد يوفنتوس أو مانشستر سيتي

يوفنتوس أو مانشستر سيتي ضد ريال مدريد أو الهلال أو سالزبورغ

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