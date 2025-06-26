عاجل: ولي عهد أبوظبي يرأس وفد الإمارات باجتماع «المجلس الاقتصادي» للاتحاد الأوراسي

شكرا لاهتمامكم بخبر ولي عهد أبوظبي يرأس وفد الإمارات باجتماع «المجلس الاقتصادي» للاتحاد الأوراسي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يرأس الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي وفد الإمارات المشارك في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي الذي ينعقد في العاصمة البيلاروسية مينسك، غداً الجمعة.

وتشارك دولة الإمارات في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي كضيف شرف، وذلك تلبية لدعوة من ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا.

جدير بالذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اختتمت الإمارات مفاوضاتها مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنجاح، بهدف التوصل لشراكة اقتصادية شاملة للارتقاء بالتجارة البينية في السلع بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي: أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.

ويمثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يبلغ مجموع سكانه حوالي 200 مليون شخص ويصل ناتجه المحلي الإجمالي إلى حوالي 5 تريليونات دولار، سوقاً مهماً للشركات الإماراتية الطموحة التي تتطلع إلى تأمين فرص جديدة، بينما تتيح دولة الإمارات وشبكتها المتنامية من الشركاء التجاريين لصادرات الاتحاد الأوراسي وصولاً سهلاً إلى أسواق تنافسية عالية النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، فيما تدعم الاتفاقية طرق التجارة الحيوية بين الشمال والجنوب، وتربط بين منطقة الخليج العربي والمنطقة الأوراسية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تلك الأرقام عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق ومواءمة الإجراءات الجمركية، كما ستسعى إلى تحقيق الانسجام بين التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تأسيس منصات جديدة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوراسي التي تم اختتام التفاوض على تفاصيلها من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة؛ إذ بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والدول الخمسة الأعضاء في الاتحاد في النصف الأول من عام 2024 الجاري 13.7 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 29.6% عن الفترة نفسها من عام 2023.

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