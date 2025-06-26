عاجل: هل يجمع النصر بين ميسي ورونالدو؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يرى الناقد الرياضي هاني الداود أن نادي النصر يعتبر الوجهة الأنسب للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في حال قدومه إلى دوري روشن، وذلك من أجل مزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الداود أوضح أن انضمام ميسي إلى النصر سيُحدث زلزالًا إعلاميًا وتاريخيًا، إذ سيجتمع لأول مرة في التاريخ الكروي الثنائي الأعظم في عصر الكرة الحديث داخل نادٍ واحد.

بينما أضاف: “سينفجر المشهد الرياضي.. نحن أمام قنبلة تسويقية وإعلامية غير مسبوقة، دوري روشن سيكون في قلب التغطية العالمية، والمشروع السعودي سيحلق بعيدًا”.

لكن هذا الاقتراح لم يمر دون رد، حيث علق الإعلامي عبدالله فلاتة بنبرة حذرة، قائلاً: “السفينة ذات القبطانين تغرق”، في إشارة إلى صعوبة دمج ميسي ورونالدو في فريق واحد دون صدام على الزعامة داخل الملعب وخارجه.