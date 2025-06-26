عاجل: موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في المنوفية

عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتفعت مؤخرًا عمليات البحث من جانب طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم في محافظة المنوفية عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني محافظة المنوفية، خاصة مع اقتراب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة داخل الكنترولات التعليمية.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بالرقم القومي

بمجرد اعتماد النتيجة رسميًا، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها إلكترونيًا عبر موقع المحافظة الرسمي من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية من هنــــــــا.

هنــــــــا. اختيار قسم “نتائج الامتحانات”.

إدخال الرقم القومي للطالب كما هو مدوّن في شهادة الميلاد.

كما هو مدوّن في شهادة الميلاد. تحديد المرحلة الدراسية “الإعدادية”.

اختيار الصف الثالث الإعدادي.

تحديد الفصل الدراسي الثاني.

الضغط على زر “عرض النتيجة”.

سيتم عرض درجات الطالب بشكل تفصيلي في جميع المواد الدراسية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في المنوفية

بحسب المؤشرات الواردة من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، فإنه من المتوقع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بمحافظة المنوفية يوم السبت المقبل الموافق 28 يونيو الجاري، بحسب ما أعلنه محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، و فور انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة وتجميع الدرجات، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025

يستند توزيع الدرجات الخاص بالصف الثالث الإعدادي إلى ما حددته وزارة التربية والتعليم، وجاء كالتالي:

اللغة العربية : 80 درجة (40 لكل تيرم)

: 80 درجة (40 لكل تيرم) اللغة الإنجليزية : 60 درجة (30 لكل تيرم)

: 60 درجة (30 لكل تيرم) الرياضيات : 60 درجة (30 لكل تيرم)

: 60 درجة (30 لكل تيرم) العلوم : 40 درجة (20 لكل تيرم)

: 40 درجة (20 لكل تيرم) الدراسات الاجتماعية : 40 درجة (20 لكل تيرم)

: 40 درجة (20 لكل تيرم) بإجمالي 280 درجة للفصلين، ويُحتسب النجاح بناءً على مجموع الفصلين الدراسيين معًا.

رابط مباشر لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025

للاستعلام السريع عن النتيجة فور اعتمادها، يمكنكم زيارة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2025 من هنــــــــا.