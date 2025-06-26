عاجل: كود الطرق السعودي يحدد معايير سماكة رصف الطريق لتعزيز الجودة والسلامة

عدن - ياسمين عبد العظيم - وبينت «العامة للطرق» أن «كود الطرق السعودي وضع معايير لتحديد سماكة رصف الطريق، تشمل تحديد سماكة الرصف بناءً على نوع الطريق (سريع, شرياني, تجميعي, محلي) وحجم الحركة المرورية المتوقعة مع اختبارات دقيقة للتربة لضمان قدرتها على تحمل الأحمال دون حدوث تشققات أو هبوط، إضافة إلى مراعاة التأثيرات المناخية المختلفة (حرارة، برودة، أمطار) لضمان مقاومته للتشققات والتمدد والانكماش».