عاجل: غياب عمر جابر وبنتايك.. ملامح قائمة الزمالك للموسم الجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - تشير المؤشرات الأولية إلى أن قائمة فريق الزمالك للموسم الجديد، ستشهد غياب بعض العناصر البارزة، أبرزهم عمر جابر والمغربي محمود بنتايك.

يستعد نادي الزمالك للموسم الجديد بعزيمة قوية ورغبة واضحة في تقديم أداء مميز يليق بتاريخه العريق وجماهيره الوفية، بعد موسم مضطرب شهد تراجعًا في النتائج وحصد لقب وحيد فقط تمثل في كأس مصر.

يسعى الفريق الأبيض إلى تصحيح المسار واستعادة مكانته على الساحة المحلية والقارية، ويتطلع إلى بناء فريق متكامل قادر على المنافسة بقوة على جميع البطولات.

قائمة الزمالك للموسم الجديد

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي ومحمود الشناوي.

الدفاع: حسام عبدالمجيد، محمود شبانة، مصطفى الزناري، أحمد محمود، أحمد فتوح، محمد عبدالشافي، صالح عبدالرحمن صبحي وعبدالله محمد.

الوسط: مهاب ياسر، حازم أسامة، أحمد عبدالرحيم إيشو، نبيل عماد، محمد حسام بيسو، يوسف أسامة نبيه، مصطفى شلبي، يوسف عبدالرزاق أوكوكو وأحمد الجنايني.

الهجوم: حسام أشرف وعمر نصر.

وأكدت مصادر داخل نادي الزمالك، أن الثنائي عمر جابر ومحمود بنتايك سيتم قيدهما في القائمة الثانية للفريق بعد توقيعهما على عقود جديدة مع النادي.

وقال ذات المصدر لـ”تليجراف مصر”، إن لجنة التخطيط بالزمالك استقرت على تحديد موقف الجفالي وفقًا للصفقات الجديدة، على أن يتم إعارته حال ضم لاعب بنفس مركزه، بينما سيستمر إذا لم تبرم صفقة قوية في مركزه.

ميدو يرفض رحيل الجفالي

وأضاف أن عضو لجنة التخطيط بالزمالك، أحمد حسام “ميدو”، شدد على ضرورة بقاء الجفالي داخل صفوف الزمالك، ولكن الإدارة حتى الآن لم تتخذ القرار النهائي بشأنه.

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع اللاعب أحمد الجفالي، قادمًا من الاتحاد المنستيري التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة بلغت قيمتها 500 ألف دولار، بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف.