عاجل: جون سينا وسي إم بانك.. الرياض تستضيف «ليلة الأبطال» لـWWE

شكرا لاهتمامكم بخبر جون سينا وسي إم بانك.. الرياض تستضيف «ليلة الأبطال» لـWWE والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يقام من الخيمس للسبت ضمن فاعليات موسم الرياض منافسات عروض مثل “لقاء وترحيب” الذي يضم نجوم شركة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE).

وسينطلق عرض “لقاء وترحيب” مع نجوم WWE في تمام الساعة 9 من مساء الخميس بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وستتواصل منافساته حتى السبت 28 يونيو/ حزيران.

وتقام فعاليات عرض “لقاء وترحيب” ضمن تجربة WWE في مدينة بوليفارد ضمن فاعليات موسم الرياض وتحديداً برنامج دورة الحياة، على أن تقام النزالات يوم السبت في ليلة الأبطال “Night of Champions”.

وستكون المواجهة الأبرز في منافسات “ليلة الأبطال” بين المصارع والممثل الأمريكي جون سينا ضد مواطنه “سي إم بانك” في مواجهة ستلعب يوم السبت في الرياض تحت شعار “ليلة الأبطال”.

وفي الإطار نفسه سيلتقي جاكوب فاتو مع سولو سيكوا في بطولة الولايات المتحدة السبت أيضاً في منافسات ليلة الأبطال.

مواجهة أمريكية مثيرة أخرى ستجمع الأسطورتين كودي رودس وراندي أورتون السبت سيطلق عليها “نهائي ملك الحلبة”.

وعلى مستوى المصارعة النسائية ستتواجه اليابانية أسيكوا مع جيد كارجيل في نهائي ملكة الحلبة.

وفيما سيطلق عليه قتال الشوارع ستلتقي الأسترالية ريا ريبلي مع راكيل رودريغيز.

علماً بأن منصة “نتفليكس” العالمية ستنقل منافسات ونزالات ليلة الأبطال ولقاء وترحيب لجماهير لعبة المصارعة حول العالم.

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