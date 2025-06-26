عاجل: 5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي «إنجاب الشرقية»

عدن - ياسمين عبد العظيم - بدوره اكد الرئيس التنفيذي محمد النعيمي، أن الجمعية تسعى قدما لتنفيذ خطتها الاستراتيجية وبناء الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، مثمناً توقيع الشراكة مع عدد من الجهات الداعمة لخدمة مستفيدي الجمعية .

يُذكر أن جمعية “إنجاب” جمعية خيرية صحية مسجلة رسميًا بوزارة الموارد البشرية ويشرف عليها المركز الوطني للقطاع غير الربحي وتعمل في نطاق المنطقة الشرقية، وتركّز جهودها على مساعدة المتأخرين عن الإنجاب من خلال برامج مدروسة تقدم الدعم الشامل لهم.