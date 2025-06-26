عاجل: أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26 يونيو 2025.. صعود جديد

شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26 يونيو 2025.. صعود جديد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - صعدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26 يونيو/حزيران 2025،على نحو طفيف بحوالي 15 جنيها للغرام في كافة الأعيرة.

سعر الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 24، الأكثر نقاءً، وفقًا لآخر تحديث حسب موقع “غولد ايرا”، نحو 5406 جنيهات (١٠٨.٣٤ دولار) للبيع، ونحو 5360 جنيها (١٠٧.٤١ دولار) للشراء.

ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 18 إلى مستوى 4054 جنيها (٨١.٢٤ دولار) للبيع، و4020 جنيها (٨٠.٥٦ دولار) للشراء.

سعر غرام الذهب عيار 21



ووصل سعر غرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، إلى 4730 جنيها (٩٤.٧٩ دولار) للبيع، و4690 جنيها (٩٣.٩٩دولار) للشراء.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟



سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 38272 جنيها (٧٦٦.٩٧دولار) للبيع و37712 جنيها للشراء (٧٥٥.٧٥ دولار).

سعر الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي.

وجاء ذلك بعد تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في اختيار بديل لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول مبكرًا، بحلول سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول.

وأثارت التقارير مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي في المستقبل، مما عزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى منذ مارس/ آذار 2022، مما يجعل الذهب المُسعّر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال باول للجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء إن خطط ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية ربما تتسبب في ارتفاع الأسعار لمرة واحدة فقط، لكن خطر التضخم المستمر كبير بما يكفي ليتوخى البنك المركزي الحذر بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد: “من الواضح أن ترامب يريد رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في المرة القادمة يميل إلى التيسير النقدي، لذا فإن الاحتمال المتزايد لدورة خفض قوية لأسعار الفائدة يضغط على الدولار”.

ويميل الذهب إلى الارتفاع خلال فترات عدم اليقين وفي بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وأمس الأربعاء، وصف ترامب باول بأنه “بغيض”، وقال إنه يدرس ثلاثة أو أربعة مرشحين لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يفكر في الإعلان عن خليفة باول المحتمل بحلول سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول.

وتترقب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، بينما تترقب أيضًا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي غدًا الجمعة.

وقال ووترر: “الذهب يميل في الوقت الحالي نحو الاستقرار إلى أن نحصل على قراءة المجموعة التالية من بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي”.

ويبدو أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران صمد أمس الأربعاء، إذ أشاد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي بالنهاية السريعة للصراع الذي استمر 12 يومًا. وقال إنه سيسعى للحصول على التزام من إيران بإنهاء طموحاتها النووية في محادثات الأسبوع المقبل.

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