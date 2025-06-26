عاجل: قبل الست لما .. 8 أعمال ظهرت فيها درة بالحجاب

عدن - ياسمين عبد العظيم - تواصل درة في الفترة الحالية تصوير مشاهدها بفيلم الست لما بطولة يسرا، والتي ظهرت خلاله وهي ترتدي الحجاب، وتجسد خلاله دور زوجة محمد جمعة.

درة بالحجاب للمرة الثامنة

وسبق وظهرت درة بالحجاب في 7 أعمال فنية، شاركت فيها إلى جانب عدد من النجوم، منها: مسلسل إثبات نسب بطولة هاني سلامة، ومسلسل الريان بطولة خالد صالح، ومسلسل بين السما والأرض بطولة هاني سلامة، وفيلم يوم وليلة بطولة خالد، ومولانا بطولة عمرو سعد، ومسلسل سجن النساء بطولة نيللي كريم، وفيلم المعدية بطولة هاني عادل.

وتظهر درة بفيلم الست لما في دور فاطمة فتاة في الأربعينيات من عمرها، نشأت في ملجأ أيتام وتحلم بأن تصبح أما، لكن حلمها يتحول إلى كابوس بسبب زواجها من رجل أناني يغتصبها رغم تحذيرات الأطباء من خطورة الحمل على حالتها الصحية.

أبطال فيلم الست لما

وتضم قائمة أبطال فيلم الست لما، كل من : يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، محمود البزاوي، رانيا منصور.

تفاصيل فيلم الست لما

وتقدم يسرا في الفيلم شخصية امرأة فيمنست تتصدى خلال الأحداث لمظاهر العنف الذكوري ضد المرأة، بما في ذلك التحرش والإساءة النفسية والجسدية التي تتعرض لها النساء من بعض الرجال، فيما يجسد ماجد المصري شخصية دكتور جامعي ومتزوج من يسرا خلال الأحداث، أما رانيا منصور تظهر بدور امرأة متزوجة من محمود البزاوي، وتحب زوجها، وستتعرض لمشكلة تغير مجري حياتها خلال أحداث الفيلم.

أما ياسمين رئيس تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية وفاء، فتاة في منتصف العشرينيات، وهى شابة متحررة جميلة وجريئة، خريجة جامعة أمريكية أنيقة، واثقة من نفسها لكنها تتعرض لتحرش وحشى داخل سيارة أوبر ما يهز عالمها وتعانى من صدمة نفسية عنيفة بسبب الموقف.

مسلسل مشتهى لـ درة

ومن ناحية أخرى، تواصل درة في الفترة الحالية تصوير مسلسلها الجديد مشتهى، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية المخلوطة بالدراما الصعيدية، وتظهر خلاله درة بشخصية صعيدية، ويشاركها في البطولة محمد لطفي، تامر هجرس، خالد زكي، فتوح أحمد، ولبنى ونس، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج باهر رشاد.