عاجل: في الفيوم.. لبلبة تكشف تفاصيل تصوير “بروفة فرح” (خاص)

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة لبلبة تفاصيل مشاركتها في فيلم “بروفة فرح”، بطولة النجمين شريف سلامة ونيللي كريم.

وقالت لبلبة في تصريحات خاصة لـ”تليجراف مصر”، إنها تشارك في فيلم “بروفة فرح”، المقرر عرضه في الفترة المقبلة، وأنها بالفعل انتهت من تصويره في الفترة الأخيرة.

وأكدت أنها خلال الأسابيع الماضية تواجدت في مدينة الفيوم من أجل إنهاء جميع مشاهدها في العمل، الذي احتفل صُنّاعه أمس بانتهاء التصوير.

واستكملت: “بالطبع استمتعت بالتصوير في هذا العمل مع كل من الفنان شريف سلامة، والفنانة نيللي كريم، وكانت الكواليس رائعة”.

فيلم “بروفة فرح”

وبدأ صناع “بروفة فرح”، تصوير مشاهد الفيلم في 20 مايو الماضي، وانتهوا منه خلال شهر فقط.

والعمل من بطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، ولبلبة، وعادل كرم، وانتصار، ومحمود البزاوي، وأمير صلاح الدين، ودنيا ماهر، وغيرهم، والفيلم من إخراج وتأليف دينا ماهر وأميرة دياب.

وهذا الشريط السينمائي يمثل العمل الثاني الذي يجمع بين شريف سلامة ونيللي كريم، حيث تعاونا الثنائي معًا للمرة الأولى من خلال مسلسل “فاتن أمل حربي”، الذي سبق عرضه في الموسم الرمضاني 2022.

أحدث أعمال لبلبة

ويعد فيلم “عصابة الماكس”، آخر أعمال الفنانة لبلبة السينمائية، وتم عرضه في العام الماضي. ويضم في طاقمه أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، وحاتم صلاح، وهو من تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية.

أحداث فيلم “عصابة الماكس”

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أحمد فهمي الذي يقوم بسلسلة من عمليات السرقة بمفرده، إلا أنه يجد نفسه متورطًا في عملية كبيرة تجبره على التعاون مع مجموعة من الأشخاص، ما يفتح الباب أمام صراعات ومفارقات كوميدية تهدد نجاح العملية.