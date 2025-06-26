عاجل: نيكو ويليامز يمر بوقت صعب.. وبرشلونة يواصل التباطؤ في حسم الصفقة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يعيش نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بلباو، فترة صعبة في ظل استمرار الغموض بشأن مستقبله، في وقتٍ يُواجه فيه نادي برشلونة انتقادات بسبب بطئه في إنهاء الصفقة رغم التوصل لاتفاق مع اللاعب.

في تصريح مثير، قال مارسيلينو، مدرب فياريال:‏”أعتقد أن نيكو ويليامز لا يمر بوقت جيد، هذا رأيي، وبالتأكيد أنا خارج هذا الموضوع. لكن إذا كان هناك اتفاق مكتمل مع اللاعب، وكُنت كنادٍ ترغب في ضمه وتمتلك الإمكانيات المالية، فإن كل هذا التأخير بين الاتفاق، وعملية الدفع، وإضفاء الطابع الرسمي على كل شيء، ليس جيدًا. كان يمكن التعامل مع الأمر بشكل أسهل.”