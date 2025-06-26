عاجل: عام جديد بآمال جديدة.. خطبة الجمعة القادمة 2 محرم لوزارة الأوقاف pdf

عدن - ياسمين عبد العظيم - تتصاعد عملية البحث عن خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف pdf، التي توافق 2 من محرم 1447 هـ، الموافق 27 يونيو 2025 من العام الميلادي، وحددتها وزارة الأوقاف تحت عنوان: “عام جديد بآمال جديدة”: بمناسبة العام الهجري الجديد.

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف pdf

وتتوفر خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف pdf، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، والتي تأتي بالتزامن مع استقبال عام هجري جديد، حيث يستعد المسلمون في كل مكان لهذه المناسبة الدينية العظيمة.

وتأتي خطبة الجمعة كالتالي:

“بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل في الهجرة نُورًا للسالكين، وطريق التوبة والتغيير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البدر المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإن الهجرة رسالة تتجدد في كل زمان، وتؤكد أن بعد العسر يسرًا، وأنه لا مستحيل مع الإيمان.عام جديد بآمال جديدة.

عام جديد بآمال جديدة

تفاءلوا بالخيرات تجدوها، واستبشروا بأنَّ القادم أفضل، وانطلقوا بروحٍ جديدة، روح التحدي واليقين، وتلك سمة المعصوم صلى الله عليه وسلم، فنظرة سريعة في سيرته تبعث الأمل في نفوس الحيارى، رغم المحن والنكبات، فكلما استحكمت حلقاتها ازداد صلى الله عليه وسلم تفاؤلًا وتشوقًا للنصر والتمكين، وكان صلى الله عليه وسلم يغضب عند غياب ثقافة التفاؤل في وقت اشتداد الأزمات؛ فعَنْ سيدنا أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: “إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ” [رواه مسلم].

عناصر خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف 1447

وتتضمن الخطبة عناصر عدة تتمثل فيما يلي:

عام جديد بآمال جديدة.

بداية أمل للعاصين والمذنبين.

لا تحزن إن الله معنا.الأمل لا بد أن يصحبه عمل واجتهاد.

نهي القرآن عن الحزن.

اليأس والحزن من الشيطان.

نماذج لمن علقوا بالله آمالهم في أصعب اللحظات فجاءهم الفرج.

يوم عاشوراء.

ذكرى الهجرة ورسالة أمل لكل من وقع في الإدمان.

نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف pdf

ويمكن الاطلاع على نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف من هنا.