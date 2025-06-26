عاجل: أسطورة الهلال يحذر اللاعبين من فخ باتشوكا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وجه البرازيلي مارسيلو كاماتشو، أسطورة الهلال، رسالة تحذيرية قوية للاعبي الزعيم قبل مواجهتهم الحاسمة أمام باتشوكا المكسيكي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

أكد كاماتشو أن خطورة اللقاء تكمن في دخول باتشوكا المواجهة بلا ضغوط، بعد أن ودع البطولة رسميًا، قائلاً:

“الهلال يجب أن يدخل المباراة بأقصى درجات التركيز، لأن أي تهاون قد يفتح الباب لمفاجأة غير سارة.

“أتوقع فوز الهلال بهدفين مقابل هدف واحد فقط، لكن الحذر واجب.

“الهلال قدم مباراة رائعة أمام ريال مدريد وكان قريبًا من الفوز، وتوقعت أن يتراجع مستواه أمام سالزبورغ، لكنه واصل تألقه بثبات.

“الفريق الآن يمتلك فرصة حقيقية لبلوغ الدور التالي، وكل شيء في يده”.