عاجل: دوري في فات الميعاد مقدمتهوش قبل كده.. وأستعد للسلم والتعبان قريبا

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدثت فدوى عابد عن تجربتها في مسلسل فات الميعاد، مشيرة إلى إنها كانت مختلفة ومميزة بالنسبة لها، مؤكدة أن شخصية سماح التي قدمتها ضمن الأحداث جديدة عليها، ولم يسبق لها تجسيدها من قبل، وهو ما شجعها على خوض التحدي.

فدوى عابد تكشف عن أحدث أعمالها المقبلة

وعن أعمالها الفنية المقبلة، كشفت فدوى في تصريح خاص لـ خبر أبيض أنها تشارك فى فيلم السلم والتعبان 2، للمخرج طارق العريان، مؤكدة أن الدور يحمل اختلافًا عن أدوارها السابقة.

تفاصيل فيلم السلم والثعبان 2

فيلم السلم والثعبان 2، يأتي بعنوان لعب عيال، بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، سوسن بدر كضيف شرف، تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسي عيسي، ومن المقرر تقديمه بأحداث مختلفة تمامًا عن الجزء الأول.

أبطال مسلسل فات الميعاد

المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الممتدة من 30 حلقة، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، ومحمد أبو داوود، تأليف عاطف ناشد، إسلام أدهم، وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي.

آخر أعمال فدوى عابد

وكان آخرالمشاركات الدرامية لـ فدوى عابد، مسلسل عايشة الدور، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وقدمت من خلال العمل شخصية داليا، وهو مسلسل درامي يدور في إطار اجتماعي مميز، من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور

عايشة الدور، مسلسل رومانسي كوميدي، يُسلط الضوء على مٌعاناة المرأة المطلقة التي تسعى للموازنة بين عدة أمور في حياتها، حيث يتناول قصة إمرأة لديها أطفال تتورط في استكمال دراستها بالجامعة فتجد نفسها في مواجهة اختلاف الأجيال.

وجسدت دنيا سمير غانم شخصية عايشة وهي إمرأه مطلقة تعود للدراسة في الجامعة بعد انتحالها شخصية ابنه أختها فاطيما الساعاتي عقب تعرضها لحادث فيما تعيش قصة حب جديدة خلال الأحداث.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور، مكون من 15 حلقة، بطولة دنيا سمير غانم، عمر الشناوي، نور محمود، ليلى عز العرب، رحاب الجمل، أميرة أديب، فدوى عابد، أحمد عصام، أحمد فاضل، ومحمد عمرو الليثي، تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.