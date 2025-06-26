عاجل: رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة محافظة دمياط 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتمد محافظ دمياط، الدكتور أيمن الشهابي، تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية.

تنسيق الثانوية العامة محافظة دمياط 2025

وجاء اعتماد تنسيق الثانوية العامة محافظة دمياط 2025، بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 74.61% من إجمالي المتقدمين للامتحانات.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 33.968 طالبًا وطالبة، حضر منهم 33.423، ونجح 24.937 طالبًا، لتحقق المحافظة نسبة نجاح بلغت 74.61%.

وسجل طلاب الشهادات الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين نتائج متميزة بنسبة نجاح 100%، ما يعكس جهود دعم التعليم الدامج وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع.

تنسيق الثانوية العامة محافظة دمياط 2025 المرحلة الأولي

واعتمد محافظ دمياط، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام الحكومي للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، بمجموع 230 درجة، كما اعتمد أيضًا تنسيق القبول بمدارس الخدمات بالثانوي العام بمجموع 210 درجات، وذلك بعد أن أعدت مديرية التربية والتعليم تقريرًا وافيًا حول الأماكن الشاغرة بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى الإدارات التعليمية داخل دمياط.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي 2025

وفيما يتعلق بـ الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي، التي يتعين على الطالب تجهيزها، فإننا نستعرضها وفقًا للعام الماضي في السطور التالية: