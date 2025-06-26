عاجل: وفاءً للمنتخب الجزائري.. بن سبعيني يتّخذ قرارًا صعبًا

شكرا لاهتمامكم بخبر وفاءً للمنتخب الجزائري.. بن سبعيني يتّخذ قرارًا صعبًا والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يبدو بأن صفقة انتقال الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، لن تتجسد على أرض الواقع لأسباب عدّة.

مارسيليا يتابع منذ الميركاتو الشتوي الماضي، رامي بن سبعيني، وكان يضعه من أهم خياراته لتدعيم خط الدفاع استعدادا للموسم الكروي الجديد، كما أنه قدّم عرضا من أجله لبروسيا دورتموند.

جريدة “ليكيب” وفي نسختها الورقية، لنهار اليوم الخميس، أكدّت بأن مدير الكرة في مارسيليا، مهدي بنعطية، معجب كثيرا ببن سبعيني، وبقدرته على اللعب كظهير أيسر وكمدافع محوري، ولكن نجاح الصفقة يبدو مُستبعدا حسبها.

ذات المصدر، أوضح بأن بن سبعيني، وإن كان مهتما باللعب لمارسيليا، إلا أنه وبسبب منتخب الجزائر، لا ينوي تغيير الأجواء خلال الفترة الحالية على أقل تقدير.

“ليكيب” الفرنسية دائما، أوضحت بأن بن سبعيني يُفضّل الاستقرار، مع اقتراب مواعيد حاسمة رفقة منتخب الجزائر، ما بين تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

ويرى بن سبعيني بأن الاستمرار مع بروسيا دورتموند، هو أفضل خيار له، خاصة بعدما أصبح يلعب أساسيا بشكل دائم في مركز مدافع محوري، وهو نفس الدور الذي يقوم به مع منتخب الجزائر.

وكان بن سبعيني سيلعب كظهير أيسر في حالة انتقاله لمارسيليا، وهو المنصب الذي “لا يستهويه”، مثلما أكد على ذلك في تصريحات سابقة، رغم أنه نشط في هذا المنصب غالبية فترات مشواره الاحترافي في أوروبا.

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