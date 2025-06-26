عاجل: “الإسكان”: تدشين مركز شباب رياضي واجتماعي نموذجي بمدينة بدر

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، الانتهاء من تنفيذ مركز شباب رياضي واجتماعي نموذجي بمدينة بدر، على مساحة تبلغ 106.477 مترًا مربعًا بمنطقة النوادي، وتم تسليمه رسميًا إلى وزارة الشباب والرياضة لتتولى إدارته وتشغيله.

وبحسب بيان لوزارة الإسكان، في بيان اليوم الخميس، فإن إنشاء المركز يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوفير خدمات رياضية متكاملة داخل المدن الجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز اللياقة البدنية والثقافة الرياضية، لا سيما بين فئة الشباب، إلى جانب دعم البنية الخدمية والتنموية وتعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارات.

النادي النموذجي بمدينة بدر

مرافق متكاملة

من جانبه، أشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، محمد عبدالعزيز، إلى أن المركز يضم مجموعة متكاملة من المنشآت، تشمل: حمام سباحة أوليمبي وآخر للأطفال، وملعب كرة قدم أوليمبي بمدرجات مغطاة، وملعبي تنس، وملعبين متعددا الأغراض، وصالة ألعاب رياضية.

وكذلك مبنى اجتماعي ومركز تجاري ومسجد بمصلى للسيدات، ومطعمين، ومسرح مكشوف، و6 غرف تغيير ملابس، و2 كافتيريا، وساحة انتظار سيارات، ومسطحات خضراء وأشجار زينة ونخيل وشبكات ري حديثة.

وأكد عبدالعزيز أن المشروع تم تنفيذه وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، وبما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم المجتمعية.

النادي النموذجي بمدينة بدر

وأعرب مسؤولو وزارة الشباب والرياضة عن تقديرهم لجهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ المشروع، مؤكدين أن المركز يُعد نموذجًا للمرافق الشبابية الحديثة التي تخدم مختلف الفئات العمرية، وتُسهم في تحقيق التنمية المجتمعية والرياضية الشاملة.

ويُعد افتتاح هذا المركز خطوة مهمة على طريق تعزيز التنمية المتكاملة في المدن الجديدة، من خلال ربط البنية التحتية بالخدمات المجتمعية، في ضوء رؤية الدولة نحو بناء الإنسان المصري وتمكينه في شتى المجالات، بما في ذلك الرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية.