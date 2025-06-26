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عاجل: البايرن يدخل في صفقة ريال مدريد المحتملة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكدت صحيفة بيلد الألمانية أن نادي بايرن ميونخ يضع عينيه على المهاجم نيك ولتيماد لاعب شتوتغارت وصاحب الـ21 عاما لضمه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي والذي يعتبر هدفا لريال مدريد أيضا.

جرت محادثات أولية بين البايرن ووكلاء اللاعب في فبراير، ومن المحتمل أن تُستأنف قريبًا ، حيث يعتبر نيك ولتيماد مرشحًا جديًا لتعزيز هجوم البافاري.

شتوتغارت حدد سعر بيع اللاعب بـ60 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

نيك ولتيماد ساهم في 14 هدفا الموسم الماضي بالدوري الألماني واحرز 5 أهداف في مسابقة الكأس.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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