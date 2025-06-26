عاجل: أول نادٍ سعودي يوافق على شرط ميسي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود أن برنامج الاستقطابات في الدوري السعودي يجري مفاوضات جادة مع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

أشار أباعود إلى أن النادي الأهلي أبدى ترحيبًا مبدئيًا بفكرة ضم اللاعب الأرجنتيني، كما وافق على الشرط الذي وضعه ميسي لإتمام هذه الصفقة.

وأوضح أباعود أن ميسي يشترط على أي نادٍ يرغب بالتعاقد معه أن يرافقه عدد من اللاعبين الذين تجمعه بهم كيمياء فنية، على غرار ما حدث في تجربته مع إنتر ميامي، والتي ضم خلالها (جوردي ألبا، لويس سواريز، وسيرجيو بوسكيتس).

في سياق متصل، شدد أباعود على أن مدرب الهلال، الإيطالي سيموني إنزاغي، قد لا يمانع التعاقد مع ميسي، لكن دون الالتزام بضم الأسماء التي يطلبها النجم الأرجنتيني.