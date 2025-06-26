عاجل: خطوة أخيرة تفصل الهلال عن إعلان صفقة ثيو هيرنانديز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أنهى نادي الهلال كافة التفاصيل المتعلقة بصفقة الفرنسي ثيو هيرنانديز، مدافع ميلان، بعد مفاوضات امتدت لأسابيع، ليصبح اللاعب على أعتاب الانتقال الرسمي إلى صفوف الزعيم.

وفقًا لما كشفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف يوم الأربعاء، يقضي بانضمام ثيو إلى الهلال مقابل أكثر من 30 مليون يورو.

سيتقاضى النجم الفرنسي راتبًا سنويًا يفوق 20 مليون يورو، ليصبح أحد أعلى المدافعين أجرًا في العالم.

ومن المرتقب أن يتوجه اللاعب إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال الساعات المقبلة للخضوع للفحوصات الطبية تمهيدًا لإتمام الصفقة رسميًا.