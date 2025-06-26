عاجل: عمر الساعي على “رادار” المصري في الميركاتو الصيفي

عدن - ياسمين عبد العظيم - دخل مسؤولو النادي المصري في مفاوضات جادة مع نظرائهم في النادي الأهلي، لبحث إمكانية التعاقد مع لاعب الفريق عمر الساعي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة تدعيم الصفوف استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد مصدر داخل نادي المصري، لـ”تليجراف مصر”، أن الساعي يحظى باهتمام كبير من الجهاز الفني بقيادة نبيل الكوكي، والذي يرى فيه إضافة قوية لخط الوسط لما يمتلكه من مهارات فنية وسرعة في التحول الهجومي.

تدعيم صفوف المصري

ويأتي تحرك المصري، في وقت يسعى فيه لتدعيم صفوفه بعدد من العناصر الشابة الموهوبة، حيث يعكف الجهاز الفني على متابعة عدد من لاعبي الدوري الممتاز، خاصة من أندية القمة، لتوفير بدائل قادرة على تنفيذ أفكار المدرب وتحقيق نتائج إيجابية بالموسم المقبل.

ورغم أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، فإن مسؤولي المصري أبدوا رغبة واضحة في حسم الصفقة في أقرب وقت، خصوصًا في ظل وجود اهتمام من أندية أخرى بضم اللاعب الشاب، الذي لم يحصل على فرص كافية مع الفريق الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية، ما قد يُسهل من مهمة انتقاله على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ترحيب مبدئي

من جانبه، أبدى عمر الساعي ترحيبًا مبدئيًا بالانتقال إلى المصري، في ظل رغبته في الحصول على دقائق لعب أكثر، وتقديم أوراق اعتماده بشكل أكبر في الدوري الممتاز، وهو ما يراه فرصة سانحة حال انتقاله إلى الفريق البورسعيدي.

وتُعد هذه الصفقة واحدة من التحركات التي يعكف عليها مجلس إدارة المصري خلال الميركاتو، في إطار خطة متوازنة لضم لاعبين صاعدين يمتلكون طموحًا وقدرة على التطور، ضمن مشروع بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق طموحات الجماهير البورسعيدية في الموسم المقبل.