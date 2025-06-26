عاجل: تفاصيل صفقة انتقال توري لريال مايوركا!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تسير المفاوضات بين برشلونة ونادي ريال مايوركا بشأن انتقال لاعب الوسط بابلو توري في اتجاه إيجابي، وفقًا لما أكدته الصحافة الكتالونية.

وتبعًا للتفاصيل الحالية قيمة الصفقة ستبلغ نحو 5 ملايين يورو كما سيحتفظ برشلونة ببند إعادة شراء بقيمة 15 مليون يورو و بنسبة 50٪ من أي بيع مستقبلي للاعب.

ورغم أن توري يتقاضى 210,000 يورو سنويًا فقط، مما يعني أن الصفقة لن تؤثر كثيرًا على فاتورة الرواتب، إلا أن البارسا يرى فيها خطوة استراتيجية لتوفير دقائق لعب حقيقية للاعبه وتقييم تطوره في المرحلة المقبلة.