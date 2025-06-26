عاجل: محمد رمضان: آخر عرض تلقيته لبطولة عمل درامي بـ4 ملايين دولار

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان محمد رمضان سبب غيابه عن الساحة الدرامية التلفزيونية خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه يركز حاليًا على أعماله السينمائية، وتحديدًا فيلمه الجديد “أسد”، الذي يتولى إخراجه المخرج محمد دياب.

محمد رمضان: آخر عرض جالي كان بـ200 مليون جنيه

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، مقطع فيديو يوضح فيه حقيقة غيابه عن الدراما التلفزيونية، وقال رمضان: “الناس بتقول إني غايب عن الدراما بسبب أجري، لكن الحقيقة إني غايب علشان مركز في السينما”.

وأضاف رمضان: “أن آخر عرض تلقّاه للمشاركة في عمل درامي كان بقيمة 4 ملايين دولار، أي ما يعادل نحو 200 مليون جنيه، لكنه فضل التركيز على فيلمه الجديد أسد، مؤكدًا أن العمل سيكون مفاجأة لجمهوره”.

محمد رمضان

وينتظر الفنان محمد رمضان عرض فيلمه الجديد “أسد”، الذي أنهى جزءًا كبيرًا من تصوير مشاهده، ومن المقرر عرضه في دور السينما في الفترة المقبلة.

أحداث فيلم “أسد”

تدور أحداث فيلم “أسد” في إطار تاريخي حول شخصية تاريخية تدعى “علي بن محمد الفارسي”، وهو قائد ثورة ضد العبيد خلال الحكم العباسي، التي استمرت نحو 14 عامًا.

أبطال فيلم “أسد”

ويضم فيلم “أسد” نخبة من النجوم منهم محمد رمضان، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، كامل الباشا، محمود السراج، ركين سعد، وأحمد عبدالحميد، ومن تأليف الأشقاء خالد دياب، محمد دياب، وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب

مسلسل “جعفر العمدة”

يذكر أن الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الدرامية هو مسلسل “جعفر العمدة”، الذي نم عرضه في رمضان 2023 وكان من تأليف وإخراج محمد سامي.

أبطال “جعفر العمدة”

شارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم، منهم هالة صدقي، أحمد فهيم، زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، عصام السقا، أحمد داش، ومنذر رياحنة، إلى جانب كوكبة من الفنانين، وقد حقق المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة عند عرضه، متصدرًا التريند على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

أحداث مسلسل “جعفر العمدة”

وتدور أحداث المسلسل حول “جعفر العمدة”، رجل الأعمال الذي يملك شركات مقاولات عدة، ويدخل في صراعات متشعبة مع خصومه في السوق.

وعلى الرغم من زواجه بثلاث سيدات، يتخذ قرارًا بالزواج من “عايدة”، لتبدأ بينهما سلسلة من المفارقات والتحديات التي تضع علاقتهما في اختبار حقيقي.