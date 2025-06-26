عاجل: تداول امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية.. و”التعليم” تتوعد المتورطين

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداولت صفحات الغش الإلكتروني، أسئلة زعمت أنها تخص امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2025 الشعبة العلمية، الذي يؤديه الطلاب اليوم الخميس داخل اللجان، بعد مرور 40 دقيقة على وقت الامتحان الأصلي، حيث بدأ الطلاب الامتحان في الساعة التاسعة صباحًا.

تداول امتحاني الفيزياء والتاريخ

كما تداولت صفحات الغش، امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة 2025 الشعبة الأدبية.

وأكد مصدر مسؤول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لـ”تليجراف مصر”، أنه جاري التحقق من صحة ورق امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2025، وكذلك امتحان التاريخ للثانوية العامة، للوقوف على مدى تبعيتها لامتحان اليوم أم لا.

وقال المصدر، إنه يمكن بسهولة الوصول إلى الطالب المتورط في التصوير والنشر، حال تبين صحة الأسئلة.

امتحانات الثانوية العامة

ومنعت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، دخول الطلاب ومعهم سماعات وساعات ونظارات مبرمجة، حيث تم سحب هذه الأجهزة من الطلاب قبيل دخولهم إلى اللجان، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

امتحانات الثانوية العامة

وبدأت لجان امتحانات الثانوية العامة فتح أبوابها أمام الطلاب في الثامنة والربع من صباح اليوم، لأداء امتحان مادة الفيزياء والتاريخ، لطلاب النظامين القديم والجديد، ضمن المواد المضافة للمجموع.

وخضع جميع الطلاب للتفتيش على بوابات المدارس من خلال العصا الإلكترونية للكشف عن أي وسائل غش إلكتروني مثل الهواتف والسماعات والساعات اليدوية المبرمجة.

ويطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

قانون الغش

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، أكدت في وقت سابق، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

ولفتت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.