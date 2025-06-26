عاجل: لو حدث ذلك مع برشلونة لاعتبرها ” فضيحة”!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وجه الإعلامي الإسباني مانو كارينيو انتقادًا حادًا لإدارة برشلونة بسبب الطريقة العلنية التي تتعامل بها مع ملف التعاقد مع نجم أتلتيك بلباو نيكو ويليامز، رغم ارتباطه بعقد رسمي مع ناديه.

وقال كارينيو:”من حق برشلونة السعي وراء المواهب الكبرى مثل نيكو ويليامز، لكن التعامل مع الأمر بهذا الشكل العلني، والاعتراف بمفاوضات مع لاعب لا يزال مرتبطًا بعقد، يُعد تصرفًا غير مهني ومنافق.”

وأضاف: “لو قام نادٍ آخر بالأمر نفسه مع أحد نجوم البارسا مثل أن يفعلها الريال مع بيدري، لثار النادي واعتبرها فضيحة.”