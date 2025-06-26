عاجل: سعر النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية.. إشارة لزيادة الطلب

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية.. إشارة لزيادة الطلب والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتفعت أسعار النفط، مواصلة تحقيق مكاسب من اليوم السابق، إذ أشار التراجع الأكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية إلى زيادة الطلب.

يأتي ذلك في حين ظل المستثمرون حذرين بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والاستقرار في الشرق الأوسط.

سعر النفط اليوم

وبحلول الساعة 04:30 بتوقيت أبوظبي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، أو 0.2%، إلى 67.80 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا، أو 0.3%، إلى 65.12 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 1% أمس الأربعاء، متعافيين من خسائر تكبداها في بداية الأسبوع بعدما أظهرت البيانات طلبًا قويًا في الولايات المتحدة.

طلب قوي

وقال يوكي تاكاشيما، المحلل في نومورا للأوراق المالية: “يفضل بعض المشترين الطلب القوي الذي أشار إليه انخفاض المخزونات في الإحصاءات الأسبوعية الأمريكية”.

وأضاف: “لكن المستثمرين لا يزالون متوترين ويسعون إلى استيضاح وضع وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل”، وذكر أن اهتمام السوق يتحول الآن إلى مستويات إنتاج مجموعة أوبك+.

وتوقع تاكاشيما عودة خام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق يتراوح بين 60 و65 دولارًا، وهي مستويات ما قبل الصراع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي مع ارتفاع نشاط التكرير والطلب.

تراجع المخزونات الأمريكية

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو/ حزيران، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجعها 797 ألف برميل.

وعلى غير المتوقع، انخفضت مخزونات البنزين 2.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 381 ألف برميل.

في غضون ذلك، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنهاية السريعة للحرب بين إيران وإسرائيل، وقال إن واشنطن ستسعى على الأرجح للحصول على التزام من طهران بإنهاء طموحاتها النووية خلال محادثات مع المسؤولين الإيرانيين الأسبوع المقبل.

وقال ترامب أيضًا أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تتخلَّ عن سياسة فرض أقصى الضغوط على طهران، والتي تتضمن قيودًا على مبيعاتها من النفط، لكنه أشار إلى احتمال تخفيف تطبيق العقوبات لمساعدة إيران على إعادة البناء.

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