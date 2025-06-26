عاجل: جزيرة البيبان التونسية.. ملاذ طبيعي يزدهر بسياحة هادئة ومستدامة

شكرا لاهتمامكم بخبر جزيرة البيبان التونسية.. ملاذ طبيعي يزدهر بسياحة هادئة ومستدامة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تحولت جزيرة البيبان الواقعة في ولاية مدنين جنوب شرقي تونس، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضّلة لعشّاق الطبيعة والهدوء، لتفرض نفسها كإحدى أبرز محطات السياحة الإيكولوجية في البلاد.

ويمكن الوصول إلى الجزيرة، التي تبلغ مساحتها نحو 27 ألف هكتار، عبر قوارب تنطلق من ميناء الجدايرية، في رحلة بحرية قصيرة تمنح الزوّار فرصة لاكتشاف روعة المشهد الطبيعي ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة، مثل طائر النحام الوردي، الذي يتوافد بأعداد كبيرة على المنطقة.

وتطل الجزيرة على بحيرة تحمل الاسم نفسه “البِيبَان”، والتي تتصل بالبحر الأبيض المتوسط عبر مجموعة من القنوات المائية أو “الأبواب”، يبلغ عرض كل منها 800 متر، وتُستخدم منذ العهد الروماني في تقنية صيد تقليدية وفريدة تُعرف بـ”المصيدة الثابتة”، وهي أطول مصيدة من نوعها في العالم بطول 3.5 كيلومتر.

وتعد هذه الطريقة الصديقة للبيئة إحدى ركائز الصيد المستدام في المنطقة، ما يعزّز من قيمة البيبان كموقع متميز يجمع بين الموروث البيئي، والثراء الطبيعي، والبعد التاريخي، لا سيما مع وجود آثار رومانية قديمة وأضرحة أولياء صالحين تحيط بها مناظر خلابة.

وفي حديث لـ”العين الإخبارية”، قال خالد جبنون، المشرف العام على الإقامة السياحية في الجزيرة، إن عدد الزوار يشهد تزايدًا ملحوظًا خلال شهر يونيو، حيث بلغ معدل الحجوزات اليومي حتى شهر أغسطس المقبل ما بين 70 و80 سائحًا.

وأضاف: “جزيرة البيبان وجهة استثنائية لعشاق الهدوء، وسنعمل ابتداءً من هذا الصيف على الترويج أيضًا للسياحة الشتوية، بعد أن أتممنا تجهيز الفضاءات المخصصة لذلك”، مشيرًا إلى أن طاقة الاستيعاب في الإقامة السياحية تتراوح بين 100 و120 نزيلًا.

وتتميّز الإقامة السياحية في الجزيرة بتصميم إيكولوجي متكامل، حيث تطل الغرف على ضفاف البحيرة وتُبنى بطريقة تحافظ على البرودة صيفًا والدفء شتاءً، كما تشمل مسبحًا بمياه البحر ومرافق تحاكي النمط البيئي المحلي.

وأوضح جبنون أن عملية نقل السياح من ميناء الجدايرية إلى الجزيرة تتم عبر مراكب كهربائية، وتستغرق ما بين 5 إلى 15 دقيقة، وفقًا لنوع المركب، في تجربة بحرية قصيرة تمهد للدخول في عالم طبيعي ساحر.

ويُنظر إلى جزيرة البيبان كأحد النماذج الواعدة في مجال السياحة المستدامة بتونس، حيث تُتيح للزوار تجربة فريدة تمتزج فيها الراحة البيئية بالجمال الطبيعي، بعيدًا عن صخب المدن واكتظاظ المنتجعات التقليدية.

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