عاجل: أكثر نقطة يحتاجها اسينسيو خلال الفترة المقبلة مع الريال!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ذكرت صحيفة الآس أن لاعب ريال مدريد راؤول أسينسيو قد يُجبر على تقبل دور ثانوي كخيار بديل، خاصة في حال استمرار الفريق بالاعتماد على خطة أربعة مدافعين.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسينسيو سيكون مطالبًا بتعديل أسلوب لعبه، ليكون أقل اندفاعًا وأكثر اتزانًا في اتخاذ القرارات داخل الملعب، في إطار سعيه لإثبات نفسه من جديد تحت قيادة تشابي ألونسو.

ورغم التحديات، يبدي النادي ثقة كبيرة في قدرة اللاعب على التعلم من أخطائه، لا سيما بعد أن ألمح أسينسيو في تصريحات سابقة إلى رغبته في مواصلة النمو والتطور.

وداخل ريال مدريد، يحظى أسينسيو بدعم كبير، حيث يُقدر الدور الذي قام به في سد الثغرات الدفاعية بعد إصابة ميليتاو حتى أنه قد تلقى دعمًا وتشجيعًا من بعض زملائه، مثل فيدي فالفيردي وبورخا ألونسو لاعب الكاستيا، الذين ساندوه خلال الفترة الماضية.