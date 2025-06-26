عاجل: أكبر عقبة تعيق رحيل شتيغن عن برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يعيش الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن لحظات مفصلية في مسيرته، مع تزايد الشكوك حول استمراره في برشلونة خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية، لا يملك شتيغن الكثير من الخيارات إذا ما أراد الحفاظ على مكانه مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026، إذ سيكون عليه إما إنهاء عقده أو الرحيل إلى نادٍ جديد يضمن له دقائق لعب منتظمة.

ورغم الاحتمالات المفتوحة، يبقى العائق الأبرز أمام رحيله هو راتبه المرتفع جدًا، والذي يجعل انتقاله معقدًا في ظل محدودية الخيارات المتاحة.

نادي موناكو أبدا اهتمامًا بالحارس الألماني، خصوصًا مع العلاقة الجيدة التي تربطه بنادي برشلونة، والتي اقتربت بالفعل من التتويج بصفقة إعارة أنسو فاتي، لكن النادي الفرنسي لا يرى خيار الإعارة واردًا لحارس يبلغ من العمر 33 عامًا، في وقت يشكل فيه راتبه عقبة حقيقية أمام إتمام الصفقة.

أما الخيار الأكثر واقعية من الناحية المالية، فهو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، فبعد موسم لم يظهر فيه الحارس البرازيلي إيدرسون بمستواه المعهود، بدأ السيتي يفكر بجدية في التعاقد مع شتيغن، الذي كان هدفًا سابقًا للنادي حين رحل كلاوديو برافو.

ومن جهة أخرى، يُتابع تشيلسي تطورات الموقف عن كثب، كما أبدت أندية مثل باير ليفركوزن، ميلان، غلطة سراي، اهتمامًا مبدئيًا بالحارس الألماني، إلا أن جميع هذه الخيارات تصطدم بعقبة الراتب.

ورغم كثرة التكهنات، يبقى احتمال استمرار شتيغن في برشلونة قائمًا، مع منافسة مباشرة على مركزه الأساسي أمام الحارس خوان غارسيا. لكن هذه الخطوة ستكون مجازفة كبيرة بالنسبة للاعب يطمح للتواجد في مونديال 2026، وقد يجد نفسه خارج الحسابات إذا استمر دون لعب بشكل منتظم.