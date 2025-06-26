عاجل: الأصعب خلال 20 عاما.. حقيقة مشقة امتحان الفيزياء للثانوية 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتشرت رسالة مزعومة على موقع التواصل الاجتماعي “واتساب”، ومنسوبة لمستشار مادة الفيزياء بوزارة التربية والتعليم، يحذر خلالها طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء 2025، مؤكدًا أنه سيكون الأصعب خلال 20 عامًا مضت.

امتحان الفيزياء 2025

وأضافت الرسالة المنسوبة لمستشار الفيزياء: “الفيزياء السنة دي مش هزار، الامتحان هيكون صعب جدًا جدًا، وعدد الأسئلة الصعبة والتعجيزية هيعدي 35 سؤالًا، والسنة دي بالذات هيكون أصعب امتحان العمل من 20 سنة”.

ورد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرسالة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الرسائل المتداولة غير صحيحة، ولا يوجد أي شخص يعرف مستوى امتحان الفيزياء.

وشدد المصدر لـ”تليجراف مصر”، على أن الأسئلة مؤمنة بشكل كامل منذ لحظة خروجها من مركز توزيع الاسئلة حتى وصولها للجان الامتحانية، موجهًا رسالة للطلاب، قائلًا: “اطمئنوا الأسئلة في أمان، وكل ما يتم تداوله غير صحيح”.

وصول الأسئلة إلى اللجان

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، صباح اليوم الخميس، صناديق أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ، المقرر أداؤهما من طلاب الشعبة العلمية والأدبية خلال الساعات المقبلة.

وتم تسليم لجان امتحانات الثانوية العامة صناديق أسئلة مادتي الفيزياء والتاريخ وسط إجراءات تأمينية مشددة، شاركت فيها الجهات الأمنية المختصة بالتعاون مع أفراد الأمن الإداري التابعين للمديريات والإدارات التعليميةز

ويأتي هذا الإجراء لضمان وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان بأعلى درجات الأمان والانضباط، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتأمين أعمال الامتحانات والحفاظ على سرية الأسئلة ومنع أي محاولات تسريب أو تجاوز.

تسليم البابل شيت

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الغرفة المركزية بالوزارة، تتابع منذ صباح اليوم وصول أوراق الأسئلة، إلى اللجان الامتحانية في موعدها المحدد، مؤكدة تسليم البابل الشيت للطلاب قبل بداية الامتحان بـ10 دقائق لكتابة البيانات الخاصة بكل طالب.

وشددت الوزارة، على تكثيف تفتيش طلاب الثانوية العامة بداية من دخولهم اللجان الامتحانية وحتى بعد مرور الامتحانات بنصف ساعة والتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب داخل اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.