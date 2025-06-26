عاجل: مستقبل فاسكيز ليس أولوية في الوقت الحالي!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أبدى لوكاس فاسكيز سعادته بالمشاركة في كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن تركيزه الكامل منصب حاليًا على تحقيق اللقب مع ريال مدريد.

وقال فاسكيز: “أنا أستمتع حقًا بكأس العالم، إنها بطولة رائعة، ونحن جميعًا متحمسون للفوز بها.”

وعن مستقبله، أضاف: “بالنسبة لمستقبلي… سنرى ذلك بعد البطولة، التوقيت ليس مناسبًا للحديث، سيكون هناك وقت أفضل بعد انتهاء المونديال .”

هذا وسينتهي عقد فاسكيز بنهاية البطولة حيث لم يجدد له الريال، مع وجود تقارير باهتمام عدد من أندية الدوريين الإسباني والإيطالي بضمه.