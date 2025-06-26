عاجل: مستقبل تشيزني لا يزال معلقا في برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رغم أن جميع المؤشرات تُشير إلى استمرار فويتشيك تشيزني لموسم إضافي مع برشلونة، إلا أن الحارس البولندي لم يُوقع بعد على أي عقد رسمي، مما يجعل مستقبله مفتوحًا حتى هذه اللحظة.

وبحسب صحيفة سبورت، لا تزال بعض التفاصيل معلقة، وقد تشهد الفترة القادمة تطورات حاسمة بشأن استمراره أو رحيله.

ملف تشيزني يعتمد بشكل كبير على موقف تير شتيغن وإن كان سيستمر مع البارسا أو سيرحل خلال فترة الانتقالات الحالية.