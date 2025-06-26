عاجل: شرط برشلونة لبيع بابلو توري!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يسعى نادي برشلونة إلى بيع لاعب الوسط بابلو توري خلال سوق الانتقالات الصيفية، لكن مع تضمين خيار إعادة الشراء في العقد، لضمان إمكانية استعادته مستقبلاً.

ووفقًا للصحفي فرناندو بولو فإن نادي ريال مايوركا يُعتبر من أبرز المهتمين بالحصول على توقيع اللاعب حيث يضغط بقوة لإتمام الصفقة.

البارسا يرى أن بيع توري الآن مع احتفاظه بحق استرجاعه لاحقًا سيكون حلًا مثاليًا لمتابعة تطوره في بيئة مناسبة والاستفادة منه على المدى البعيد.