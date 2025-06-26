عاجل: حارس الفتح الشاب على رادار الأهلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد الإعلامي صالح عمر الأحمد بأن إدارة النادي الأهلي بدأت تحركات جدية للتعاقد مع مهند اليحيى، حارس مرمى الفتح، من مواليد عام 2004، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي هذا التحرك في توقيت مثالي، حيث ينتهي عقد اللاعب مع الفتح نهاية الشهر الجاري، مما يمنح الأهلي فرصة الدخول في مفاوضات مباشرة مع اليحيى دون الحاجة للتفاوض مع ناديه الحالي.

من جانبها، ترى إدارة الأهلي أن دعم مركز الحراسة بحارس شاب مثل اليحيى، إلى جانب الحراس المتواجدين في القائمة، سيمنح الفريق تنوعًا وخيارات أكبر على المدى البعيد.

يُذكر أن الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه بعدد من الأسماء الشابة بالتوازي مع العناصر الكبيرة الموجودة في الفريق، ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة بشأن صفقة اليحيى.