عاجل: رئيس لجنة المسابقات يشعل صراعا بين الرابطة واتحاد الكرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تتصاعد الخلافات بين رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة حول مصير طه عزت في رئاسة لجنة المسابقات للموسم الجديد، حيث يسود جدل محتدم بشأن استمرار ه في منصبه وسط توجهات متباينة بين الطرفين.

أكد مصدر خاص داخل اتحاد الكرة لـ”تليجراف مصر” أن الرابطة تدعم بقاء طه عزت في منصبه بسبب خبرته الطويلة في إدارة ملف المسابقات وقدرته على التعامل مع ملفات معقدة داخل الدوري المصري. ويُنظر إلى عزت كونه عنصر استقرار مهم، خاصة في ظل التحديات التي تواجه كرة القدم المحلية.

من ناحية أخرى، يُبدى الاتحاد تحفظات على أداء طه عزت في الآونة الأخيرة، خاصة بعد تكرار المشكلات المتعلقة بمواعيد مباريات الدوري، والتي أدت إلى استياء واضح بين الأندية والجماهير على حد سواء.

ورغم أن لجنة المسابقات تتعامل مع ملف معقد يتطلب تنسيقًا مستمرًا، إلا أن الاتحاد يضع على طاولة البحث تغييرات لإعادة الانضباط والتنظيم بشكل أكثر فعالية.

بديل محتمل

وتشير مصادر داخل الجبلاية إلى أن الاتحاد يبحث عن بديل قادر على معالجة هذه الأزمات بشكل جذري، ومن بين الأسماء المطروحة للمنصب حسام الزناتي، الذي سبق له تولي رئاسة لجنة المسابقات ويُعرف بخبرته الواسعة في الإدارة والتنظيم.

تجدر الإشارة إلى أن ملف المسابقات يعد من أهم الملفات داخل اتحاد الكرة، نظرًا لأنه يؤثر بشكل مباشر على انتظام الدوري وراحة الأندية واللاعبين.

ويُعاني الدوري المصري في السنوات الأخيرة من عدة مشاكل تنظيمية متعلقة بتحديد مواعيد المباريات، والتداخل مع الأحداث المحلية والدولية، مما يخلق ضغوطًا متزايدة على إدارة المسابقات.

استقرار اللجنة

وفي الوقت الذي تسعى فيه الرابطة للحفاظ على استقرار اللجنة، يُصر الاتحاد على ضرورة التغيير من أجل تحسين الأداء وضمان سير المنافسات بشكل أكثر انسيابية، ما يشير إلى صدام محتمل بين الطرفين إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط.

يُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات مكثفة بين الطرفين لحسم الأمر، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، حيث يسعى الجميع لضمان تنظيم دوري قوي ومستقر يليق بمكانة الكرة المصرية.