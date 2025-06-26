عاجل: كم ربحت خزينة النصر من قرار رحيل بيولي؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – اتخذت إدارة نادي النصر خطوة حاسمة بإنهاء علاقتها التعاقدية مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، بعد تراجع ملحوظ في نتائج الفريق الأول تحت قيادته.

وفقًا للتقارير الأخيرة، فإن هذا القرار جاء بعد اتفاق بين الطرفين يقضي بحصول بيولي على 25% فقط من قيمة ما تبقى في عقده، والمقدر بـ11 مليون يورو، ليكتفي بمبلغ 2.75 مليون يورو فقط.

كما أشارت إلى أن هذا التفاهم يعود إلى رغبة مشتركة من الطرفين في إنهاء التعاقد بالتراضي، خاصة مع اقتراب بيولي من تولي القيادة الفنية لفريق فيورنتينا الإيطالي.

ويُحسب لإدارة النصر نجاحها في تقليص المطالب المالية للمدرب، حيث تجنبت دفع كامل قيمة العقد، التي كانت ستثقل كاهل النادي في حال فسخه بشكل أحادي.