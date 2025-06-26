عاجل: هل يرحل سافيتش عن الهلال عقب نهاية كأس العالم؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – قلل الصربي سيرجي سافيتش، لاعب الهلال، من أهمية الشائعات التي ترددت مؤخراً حول رحيله المحتمل بعد نهاية بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأكد سافيتش أنه لم يسمع بهذه الشائعات من الأساس، مشدداً في الوقت ذاته على أن تركيزه وجميع زملائه منصب بالكامل على المواجهة المقبلة للهلال أمام باتشوكا.

كما أضاف: “الفريق يعيش أجواءً من التركيز والانضباط، الجميع أنهى تدريبات الاسترجاع، وندرك تماماً ما يجب فعله أمام باتشوكا”.

واختتم بالقول: “صحيح أن الطقس حار وغير مثالي لخوض المباريات، لكن بما أننا هنا، فسنقاتل ونقدم أقصى ما لدينا من أجل الهلال”.