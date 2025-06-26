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عاجل: عقلية مختلفة لـ الهلال قبل مواجهة الحسم أمام باتشوكا

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد محمد كنو، نجم الهلال، أن دخول الفريق مباراته الحاسمة أمام باتشوكا في بطولة كأس العالم للأندية بفرصة واحدة وهي “الفوز”، أمر طبيعي في عالم كرة القدم.

أشار كنو إلى أن الفريق العاصمي كان بإمكانه تسهيل المهمة لو حسم اللقاء السابق أمام سالزبورغ بشكل أفضل، قائلاً:

“نحن ندرك أهمية المواجهة المقبلة، وسنكون في كامل تركيزنا الذهني وجاهزيتنا البدنية لتحقيق الهدف والتأهل بإذن الله”.

“الأجواء جيدة بشكل عام، رغم أن بعض المباريات أُقيمت في أجواء حارة، إلا أن التأثير يكون على الفريقين، ونحن مستعدون تماماً لتقديم الأداء المنتظر وبعقلية مختلفة”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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