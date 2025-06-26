عاجل: بعد تقارير ضربة إيران.. إلى أين تتجه الحرب بين ترامب والإعلام؟

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد تقارير ضربة إيران.. إلى أين تتجه الحرب بين ترامب والإعلام؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهاماته للإعلام الأمريكي بسبب تقارير عن تأثير الضربة الأمريكية على إيران، ليصب الزيت على النار في حربه على وسائل الإعلام، متجاوزا انتقاداته المعتادة بـ”الأخبار الكاذبة” ووصم الصحفيين بـ”أعداء الشعب”.

لطالما عرف ترامب بنقده اللاذع للمؤسسات الإخبارية التي تثير غضبه، ففي ولايته الأولى، وصف شبكة سي إن إن وغيرها بـ”الأخبار الكاذبة” وكرر اتهام الصحفيين بأنهم “أعداء الشعب”، وهو خطاب حاولت المؤسسات الإخبارية تجاهله أو اعتبرته وسام شرف.

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قناة CNN أن التقرير الذي نشرته حول التأثير المحدود للضربة الأمريكية على إيران بأنه لم يخضع للتدقيق الكامل، وأنها تقوم بـ”التلفيق”

اتهامات “غير قانونية” ودعاوى قضائية ضخمة

وفي الفترة الأخيرة، اتخذت هجمات ترامب منحى أكثر حدة، ففي تصريح غاضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول شبكة MSNBC، اتهم ترامب الشبكة الليبرالية بأنها “ذراع غير قانوني للحزب الديمقراطي”.

ووجه هجومه مباشرة إلى الشركة الأم للشبكة، كومكاست، ورئيسها براين روبرتس، واصفًا إياه بـ”حقير”، وكتب ترامب: “يجب إجبارهم على دفع مبالغ ضخمة من المال مقابل الأضرار التي ألحقوها ببلادنا”.

رفع ترامب دعوى تشهير ضد ABC News وستيفانوبولوس، الذي قال خطأً على الهواء إن ترامب أدين بالاغتصاب في لقاء مع الكاتبة إي. جين كارول.

وتمت تسوية الدعوى القضائية التي رفعها ترامب مطلع العام الماضي ضد شبكة ABC News والمذيع جورج ستيفانوبولوس.

وافقت شركة والت ديزني على المساهمة بمبلغ 15 مليون دولار لمكتبة ترامب الرئاسية، بالإضافة إلى مليون دولار لتغطية رسوم ترامب القانونية.

كما ساهمت شركة “ميتا” المملوكة لمارك زوكربيرغ بمبلغ 25 مليون دولار لإنهاء خلاف بدأ بعد طرد ترامب من فيسبوك بسبب كلماته وأفعاله التي سبقت أعمال الشغب المميتة في الكابيتول في 6 يناير.

كان ترامب قد رفع دعوى قضائية ضد فيسبوك في عام 2021، زاعمًا انتهاكًا لحرية التعبير.

تعاني شركة باراماونت جلوبال، المالكة لشبكة CBS، منذ أسابيع بشأن ما إذا كانت ستسوي دعوى ترامب البالغة 20 مليار دولار بشأن تعديلات على مقابلة لبرنامج “60 دقيقة”، وهي دعوى يصفها خبراء التعديل الأول للدستور بأنها تافهة.

حظر الصحفيين والتأثير على المشهد الإعلامي

لجأت وكالة أسوشيتد برس إلى المحكمة الفيدرالية لعكس حظر فرضه عليها البيت الأبيض بعد منعها من قبل البيت الأبيض لرفضها اعتماد الاسم الذي أطلقه ترامب على خليج المكسيك – “خليج أمريكا”.

ورد البيت الأبيض في بيان قائلاً: “طرح الأسئلة على رئيس الولايات المتحدة في المكتب البيضاوي وعلى متن طائرة الرئاسة هو امتياز يمنح للصحفيين، وليس حقًا قانونيًا”.

اتخذت الإدارة خطوات أخرى ضد المنظمات التي يعتبرها الرئيس غير صديقة، فقد تخلت إدارة ترامب عن سياسة عمرها عقود كانت تتبعها جمعية مراسلي البيت الأبيض لاختيار الصحفيين في التجمع الصحفي الذي يغطي الرئيس في الأماكن الأصغر، بما في ذلك المكتب البيضاوي، الآن، سيقوم ترامب وفريقه باختيار الصحفيين يدويًا.

كما أمرت وزارة الخارجية الموظفين بإلغاء الاشتراكات في العديد من المنظمات الإخبارية البارزة، بما في ذلك نيويورك تايمز، وبوليتيكو، وبلومبرج، ووكالة أسوشيتد برس.

اشتباكات بارزة بين ترامب ومؤسسات إعلامية

تصاعدت التوترات مع قناة CBS، بعد ظهور كامالا هاريس على برنامج “60 دقيقة” على CBS، واستخدم برنامج “Face the Nation” مقطعًا أظهر هاريس وهي تقدم إجابة وجدها البعض معقدة، وعندما بثت مقابلة هاريس في الليلة التالية على “60 دقيقة”، بدت إجابتها المعدلة أقوى وأكثر إيجازاً.

ادعى ترامب وآخرون أن المقابلة تم التلاعب بها بشكل غير صحيح، رفع ترامب دعوى قضائية، مطالباً بمبلغ 10 مليارات دولار (تم زيادته لاحقاً إلى 20 مليار دولار)، ورفع القضية في أماريلو، تكساس، مما يضمن أن ينظر فيها قاض عينه ترامب.

واعترف منتجو CBS بتعديل المقابلة، وهو أمر شائع في مجال الأخبار، لكنهم نفوا أن تكون التعديلات مضللة.

رفع ترامب دعوى قضائية ضد “ذا دي موين ريجستر” (Des Moines Register) واستطلاع الرأي جيه. آن سيلزر. ففي شكواه في ديسمبر، اتهم ترامب أكبر صحيفة في أيوا بالتدخل في الانتخابات.

أظهر استطلاع سيلزر تقدم هاريس بثلاث نقاط مئوية في أيوا، فاز ترامب بالولاية بنسبة 56% من الأصوات.

وجادلت دعوى ترامب بأن الاستطلاع تم “تلفيقه” بالتواطؤ مع الديمقراطيين في انتهاك لقانون أيوا لمكافحة الاحتيال على المستهلك.

تهديدات بإلغاء تراخيص البث وتغييرات في لجنة الاتصالات الفيدرالية

لطالما تذمر ترامب من معاملته من قبل كبريات المؤسسات الإخبارية، والديمقراطيين في الكونجرس، ووزارة العدل، التي أطلقت تحقيقات في سلوكه وأحداث 6 يناير، والتي أدت بعضها إلى اتهامات جنائية.

وخلال حملته الانتخابية، صرح ترامب مراراً وتكراراً بضرورة قيام الحكومة بإلغاء تراخيص البث لبعض المؤسسات الإخبارية.

شرع بريندان كار، اختيار ترامب لرئاسة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، في العمل حتى قبل ترقيته إلى منصب الرئيس.

ففي ديسمبر، أرسل كار رسالة إلى بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، متهماً شبكة ABC بالمساهمة في “تآكل ثقة الجمهور”.

وفي غضون ساعات من أداء اليمين، قام كار بتفكيك برامج التنوع والإنصاف والشمول في وكالته.

وبعد يومين، أعاد تفعيل شكاوى التحيز الإخباري ضد ABC و NBC و CBS – وهي قضايا كان سلفه الديمقراطي قد رفضها.

وأطلق كار لاحقاً مراجعة للمبادرات الداخلية لشركة كومكاست التي تروج للتنوع والإنصاف والشمول.

تفكيك وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي

كما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تفكيك وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي (USAGM)، التي تشرف على مؤسسات إخبارية عالمية ممولة من الحكومة الأمريكية، بما في ذلك صوت أمريكا (VOA) التي لطالما انتقدها ترامب بشدة.

افتتاحية مشتركة لمواجهة ترامب

وكرد فعل أطلقت أكثر من 300 وسيلة إعلامية حملة لمواجهة هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعزيز حرية الصحافة، بعد أن دعت صحيفة بوسطن جلوب إلى إدانة وطنية لـ”الحرب القذرة” التي يشنها الرئيس ضد وسائل الإعلام، باستخدام هاشتاج #EnemyOfNone (ليس عدوا لأحد)، حيث دعت إلى يوم من الافتتاحيات المشتركة.