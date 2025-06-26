عاجل: سبب تأجيل تجديد عقد فينيسيوس!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رغم التأكيدات السابقة بشأن اتفاق ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور على تجديد عقده، إلا أن مصادر برنامج التشيرنيغيتو كشفت أن التوقيع الرسمي لم يتم بعد.

وذكر الإعلامي جوسيب بيدرول أن هناك “بعض التفاصيل الصغيرة التي لا تزال بحاجة إلى الحسم”، مشيرًا إلى أن الأمور لم تُغلق بالكامل حتى الآن.

هذا وقد أثار فيني الجدل في الفترة الأخيرة بعد حذف صور الريال من حسابه على الانستغرام حيث فسر البعض الأمر باقترابه من الرحيل.